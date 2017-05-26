Yeni Malatyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sarı-siyahlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. PFDK'nın Yeni Malatyaspor ile ilgili gerekçeli kararı şu şekilde yer aldı:



"Yeni Malatyaspor Kulübünün, 20.05.2017 tarihinde oynanan Sivasspor - Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 30.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A,B,C VE Kuzey Üst Tribün A,B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



Cezaya itiraz eden Yeni Malatyaspor'un bu talebi gerçekleşmezse, sarı-siyahlı takım Süper Lig'deki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Bu durumda taraftarların yeni stat hasreti de uzayacak.