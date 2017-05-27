Adana Demirspor'a 'kadın eli' değecek!

Demirspor kongresinde aday olan Nilay Ateşoğulları, Divan Otel'de yaptığı basın açıklamasında, takımı zirveye taşıyacak projelerle sporda devrim gerçekleştirmenin mümkün olduğuna değindi. Ateşoğulları, dernek statüsünde çalışan spor kulüplerinin şirket gibi yönetilerek mali yükünün azaltılacağına hatta kar elde edebileceğine dikkat çekti.

KURUMSAL KİMLİK VE MARKALAŞMA

Ateşoğulları, profesyonel yönetim anlayışının önemine dikkat çektiği açıklamasında, performansı arttıracak tedbirlere de değinerek; "Yeni ekonomik düzen her alanda olduğu gibi sporu ve kurumlarını etkilemiş, siyasal ve ekonomik sistemler içerisinde yer alan spor yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Yüzyıllardır geleneksel yapılarını korumaya çalışan spor sistemleri, yeni ekonominin tanımlamış olduğu spor sektörünün avantajlarından yararlanmak ve rekabet edebilecek yapısal özeliklerini yeniden gözden geçirmek durumunda kalmışlardır.Günümüzde spor kulüpleri gelişen ekonomiye ve profesyonel yönetim anlayışına sahip olmanın yanı sıra performanslarını artırmak ve başarılı olmak amacıyla birer işletme anlayışı içerisinde şirketleşme modellerini benimsemiş durumdadırlar." diye konuştu.

VERGİ AVANTAJINDAN YARARLANMALI

Ateşoğulları, dernek statüsünde olan spor kulüplerinin vergi avantajından faydalanması gerektiğine dikkat çekerek, "Türkiye'de spor kulüpleri bir taraftan vergi avantajlarından faydalanmak için dernek statüsünde faaliyetlerine devam ederken, diğer taraftan şirketleşerek kurumsallaşma, profesyonelleşme, ticari faaliyetlerde bulunma, markalaşabilme, gelir kaynakları yaratma gibi çabalara yönelmişlerdir.Günümüzde sporun değişen yüzüyle karşı karşıya kalan spor kulüpleri, değişim sürecine ayak uydurabilmek için değişmek ve yeniden yapılanmak zorunda kalmışlardır" dedi.

PROFESYONEL YÖNETİM ŞART

Kulübün geçici çözümlerle başarılı olmasının mümkün olmadığını kaydeden Ateşoğulları, öncelikle profesyonel bir yönetim ve kalıcı gelirler gerektiğinin altını çizdi. Ateşoğulları, "Önceden amatör yöneticiler tarafından yönetilen spor kulüpleri, alanlarında uzman olan yöneticiler tarafından yönetilmeye başlamıştır.Dünyada başarılı örneklere bakıldığında, iyi yönetilen spor kulüpleri şirketleri yeni ekonominin gereklerine uyarak medya, telekomünikasyon ve internet alanında sponsorlar bularak yeni yatırımlara yönelmektedirler.Kulübümüzü geçici günlük çözümlerle değil, kendi gelir kaynağıyla beslenen, hiçbir şahsın finansmanına bağımlı olarak değil, kurumsallaşarak marka değerini yükseltip, yaptığı sponsorluk anlaşmaları ile beslenecektir" dedi.

ŞİRKETLEŞEREK BÜYÜME SAĞLANMALI

Spor kulüplerinin vergi avantajından en iyi şekilde faydalanılması için şirketleşmenin önemli olduğunu belirten Ateşoğulları, "Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de spor kulüpleri dernek statüsünde kurulmuş olup birçok vergiden muaf tutulmaktadırlar. Bu avantajı sürdürebilmek için kulüplerin şirketleşme yoluna giderken aynı zamanda da dernekler statüsünde faaliyetlerine devam etmeleri gerekmektedir. Spor kulüplerinin çok düşük oranlarda ortağı olduğu şirketler kurulmakta ve spor faaliyetleri bu şirketler üzerinde gözükerek devam etmektedir. Böylelikle kulüpler hem ticari işletme gibi gelir sağlayabilmekte hem de dernekler statüsünden faydalanılarak birçok vergiden muaf tutulmaktadırlar" dedi.

Ateşoğulları, ticari faaliyetlerle gelir artırımına gidilebileceğini belirterek, çoklu şirketlerle köklü çözüm arayışında olduklarını belirtti. Ateşoğulları, " Şirketleşme denilince, aslında tek bir şirketin kurulması anlaşılmamalıdır, çünkü birden çok şirketin kurulması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınacaktır. Kurulacak şirketlerden sadece birisinin münhasıran sporcuların giderleri ve vergi muafiyetindeki gelirlerini toplamakla uğraşması gerekmektedir. Diğer yandan kurulacak ayrı bir şirket ise ticari faaliyetlere ağırlık vermeye yönelik çalışacaktır" diye konuştu.

ALTYAPIDA DEVRİM ŞART

Sporun geleceğinin alt yapıdan geçtiğine inandığını kaydeden Ateşoğulları, "Sporun geleceği 'alt yapıdan' geçer. Son yıllarda alt yapıdan A takımına futbolcu yetiştirilememektedir. Yurt dışından sporcu getirdiğimiz kadar aynı oranda da yetiştirdiğimiz futbolcularımızı da sahaya sürmeliyiz. Teknik direktör ve antrenörlerimizin öncelikleri iyi futbolcu konusunda eğitilmeli ve ülke menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır.Alt yapı konusunda devrim yapacağız" diye konuştu.