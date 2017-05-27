Antalyaspor, Avrupa'ya koşuyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Samuel Eto'o, 62. dakikada Ramon Motta ve 65. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Kasımpaşa 43 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
11. dakikada Diego'nun uzak mesafeden çektiği şutta Kasımpaşa kalecisi Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
26. dakikada kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla sol çaprazda buluşan Salih Dursun'un sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
41. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eto'o, Motta ile paslaştıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARI
60. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Batuhan'ın ceza sahasında topuğuyla verdiği pasla buluşan Tunay'ın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
63. dakikada Sakıb'ın pasıyla topla buluştuktan sonra dönüp rakibini geçen Motta'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
65. dakikada Eto'o'nun derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleciyi geçtikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
78. dakikada Hasan Bilal'in sol kanattan ortaladığı topa Batuhan'ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel xx, Titi x, Veigneau x, Hasan Bilal xx (Ahmet Ildız dk. 80 ?), Abdullah Durak x, Sadiku x (Guanca dk. 70 x), Eduok x (Tunay dk. 46 x), Castro x, Batuhan Altıntaş x
Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Salih Dursun xx, Diego xx (Chico dk. 79 x), Sakıb xx, M'billa xx (Yekta dk. 70 x), Charles xx, Zeki xx, Ramon Motta xxx (Serdar Özkan dk. 75 x), Deniz Kadah xx, Eto'o xxx
Goller: Eto'o (dk. 41), Motta (dk. 63), Deniz Kadah (dk. 65) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: M'billa, Sakıb (Antalyaspor), Titi (Kasımpaşa)