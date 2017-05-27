Emre Mor’u ister misiniz?

1- Dortmund 9 milyon Euro ödediği gelecek vadeden bir oyuncuyu neden elden çıkarmak istiyor?

2- Emre, problemli bir yıl geçirdi. Bonservis bedeli ödeyerek, büyük bir risk almış olmaz mıyız?



Emre Mor, Nordsjaelland forması giydiği dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, siyah-beyazlılar, genç yıldız adayı için 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Ancak 20 yaşındaki futbolcu, daha sonra 9 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman kulübünde çalkantılı bir yıl geçiren, hocası Thomas Tuchel'le de sorunlar yaşayan Emre için Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi. Siyahbeyazlılarla temasa geçen menajerler, "Dortmund Emre'yi satmayı düşünüyor, almayı ister misiniz?" diye sordu. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Dortmund'da problemli bir dönem geçirmesinden dolayı Emre Mor teklifine temkinli yaklaştı.



GÜNEŞ'İN FİKRİNİ ALACAKLAR

Yönetimin aklında iki soru işareti var: 1-Borussia Dortmund büyük bir bedel ödeyerek aldığı böyle bir yeteneği neden satıyor? Acaba bizim bilmediğimiz başka sıkıntılı durumlar mı var? 2- Emre'yi kiralık olarak kadromuza katabiliriz ancak bonservis bedeli ödeyerek transfer etmek risk olmaz mı? Bu soruların cevabını arayan siyah-beyazlılar, teklife olumsuz yanıt vermese de belli bir mesafede kaldı. Beşiktaşlı yöneticilerin, teknik direktör Şenol Güneş'in de fikrini alıp, genç oyuncunun transferini değerlendireceği öğrenildi.



AZUBUİKE'NİN AKLI KARTAL'DA

YENİ Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Azubuike, menajeri aracılığı ile Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak kendisinin Beşiktaş forması giymek istediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Henüz kesinleşmiş bir durum yok. Şartlar ne getirir bilinmez" dedi. Bu arada Beşiktaş'ın, Gaziantep'in orta sahası Orkan Çınar'ı transfer listesine dahil ettiği öğrenildi.



ŞAMPİYONLUK PRİMİ 300 BİN TL

Süper Lig'de 33. haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider giren ve Gaziantepspor'u yenmesi halinde üst üste ikinci kez ipi göğüsleyecek olan Beşiktaş'ta şampiyonluk primi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla toplantı yapan başkan Fikret Orman'ın sezonu zirvede bitirmeleri durumunda 300'er bin TL prim vereceklerini açıkladığı öğrenildi. Beşiktaşlı oyuncular, geçen sezon da 300'er bin TL şampiyonluk primi almıştı.



1 GOL VE 2 ASİSTİ VAR

Emre Mor bu sezon 12'si Bundesliga olmak üzere toplam 19 maçta forma giydi. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve iki asistlik performans sergiledi.asisti var