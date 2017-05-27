Galatasaray'ın ilk transferi...

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 09:57
Galatasaray'ın ilk transferi...

Galatasaray savunmaya ilk transferini Vlad Chiriches ile gerçekleştirmeye yakın.

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Galatasaray'ın ilk transferi...
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