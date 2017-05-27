Mitrovic'e Bundesliga'dan teklif

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 12:39
Mitrovic'e Bundesliga'dan teklif

Kartal, 4.2 milyon euro vererek transfer ettiği Matej Mitrovic'ten beklediği performansı alamamıştı.

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Mitrovic'e Bundesliga'dan teklif
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