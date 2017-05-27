"Safet Susic Alanyaspor'da kalacak"

Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 29 Mayıs Pazartesi günü evlerinde oynayacakları Galatasaray maçını çok önemsediklerini ve kazanmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar deplasmanındaki mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını bildirdi. Bu maçı artık unuttuklarını ve önlerindeki Galatasaray maçına baktıklarını anlatan Çavuşoğlu, "İçerideki son maçımız. Her maçı önemsiyoruz, Galatasaray maçını çok daha önemsiyoruz. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Hocalarımızla da görüşüyoruz. Şu anda motivasyon iyi. Bu maçta herkesin diğer karşılaşmalara göre daha motive olacağını düşünüyorum." dedi.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'la oynadıkları karşılaşmada Vagner Love'ın eksikliğini hissettiklerini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, iyi bir maç olmasını temenni etti.

Süper Lig'deki ilk sezonlarında belirledikleri hedefi gerçekleştirdiklerini ve ligde kaldıklarını anlatan Çavuşoğlu, yeni sezon hazırlıklarına da başladıklarını ifade etti. Yurt içi ve yurt dışında arayışlarda olduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Hocalarımızla da oturup konuşacağız. Neler yapmamız gerektiğini, eksik bölgelerimizi sorup ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

"HOCALARIMIZLA SÖZLEŞMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörleri Safet Susic'in Bursaspor ve Konyaspor ile isminin anıldığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Bunların dedikodu olduğunu düşünüyorum. Safet Susic'in 1,5 senelik sözleşmesi olduğunu bahsettiğiniz kulüpler biliyorlar. Böyle bir düşünce olsa benim mutlaka haberim olur. Bizim ağzımızdan çıkmayan haberlerin hepsi asılsızdır. Bizim hocalarımızla sözleşmemiz devam ediyor, kimin ne dediği önemli değil. Hocalarımız da Alanyaspor'un başında kalacaklardır. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

Takımdaki kiralık oyuncuların durumunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, bu futbolculardan memnun olduklarını belirtti. Bu oyuncuların iyi performans sergilediğini belirten Çavuşoğlu, "Kendilerinden önümüzdeki sezon da faydalanmak istiyoruz. Kulüplerle görüşeceğiz ve olağanüstü gayret sarf edeceğiz, tutabileceğimizi tutacağız. Bu konuda da başarılı bir çalışma yürüteceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.