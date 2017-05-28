Şenol Güneş'ten şampiyonluk sonrası ilk sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa sözleri:

"Sözün bittiği yerdeyiz. Çok sıkıntılarımız oldu. Bu takım, bütün yarışlardan geldi. En rahatlayacağımız dönemlerde maçlar kaybettik. Şampiyon olmak güzel.

Futbol adına iyi işler yaptık. Yönetimi tebrik ediyorum ama sahada ter döken, karakteriyle şampiyon olan futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftarlara teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Seyircinin az olduğu dönemde stadyumları dolduran taraftarları kutluyorum. Bu takımın hedefi şampiyonluk değildi. Güzel futbol oynamaktır.

Hedefi şampiyonluk koyunca baskı kuruyorsunuz. Güzel futbolla biz bu baskıyı kaldırıyoruz. Hala 1 maçımız var. Ben takımın çalışan elemanıyım. Bize bir görev verildi. Yarın verilmeyebilir. Görevim devam ediyor. Bazıları bir şeyler konuştu diye her şeye cevap verilmez. Yönetimle, başkanla aram iyi. Bu takımın başarısı için buradayız. Bugün gitsem de 10 yıl kalsam da aynı işi yapacağım.

Gözyaşları olmasın, ölümlü maçlar olmasın. Ben eşime de söylüyorum. Gülü gülene ver, sevgiyi bilene var."