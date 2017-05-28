Yenilginin ardından istifa!

Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi ve düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, basın toplantısında görevi bıraktığını açıklarken, gözyaşlarını da tutamadı.

Maç sonrakı toplantı odasına oldukça üzgün giren Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Sezonun bütün günahı bana ait, sorumluluk da bana ait. Bu takıma şok lazım. Çok uğraştım, başaramadım. Yazık günah. Bu maçı sahada ne olursa olsun kazanmak gerekirdi. Hatalar, sıkıntılar oldu ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevimi bırakacağım. Bu takıma şok gerek. Herkes kendisine gelsin. Yeter! Ben elimden geleni yaptım. Başkanla konuşacağım, sanıyorum istifa edeceğim. Koskoca şehrin düşmesine seyirci kalamam. Bu takım eriyip gidemez. Son hafta gelsin biri kurtarsın. Sezonun bütün günahı bende. Ben görevi bırakıyorum. İstifa etmek zorundayım. Rüyadan kalksınlar. Bu seyirciye, taraftara yazık. Maç sahada kazanılır. Ben üzülerek görevi bırakmak zorunda kalıyorum. Trabzonspor maçına 5-6 gün var, bu takım ayağa kalkar. Bunlara gerçekten bir şok lazım. Belki bunu ben gerçekleştiririm. Böyle gitmez. Uyansınlar" diye konuştu.

Konuşmasının ardından soru almayan Adnan Örnek, gözyaşlarına hakim olamadı ve toplantıyı bitirdi.

ÜMİT ÖZAT: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise, "Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı oyun kontrolü bizde değildi. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. Bursaspor'da Faty çıkınca etkinlik elimize geçti. Kendi takımım adına sevinçliyim. Bursaspor'a son maçında başarı diliyorum" dedi.