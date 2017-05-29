Aslan yarım saatte bitirdi: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic (Dk. 75 Emre Nefiz), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias (Dk. 65 Berkan Emir), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes (Dk. 75 Cenk Ahmet Alkılıç), Vagner Love

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Linnes, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş (Dk. 61 Rodrigues), Sneijder (Dk. 61 Josue), Bruma, Podolski (Dk. 90 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 14 Bruma, Dk. 17 ve 27 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 23 ve 76 (Penaltıdan) Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Fernandes, Dk. 39 Vagner Love, Dk. 65 Tzavellas, Dk. 90 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 34 Sneijder, Dk. 45. Selçuk İnan, Dk. 65 Sabri Sarıoğlu, Dk. 74 Ahmet Çalık, Dk. 86 Rodrigues, Dk. 90 Bruma (Galatasaray)







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanattan Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içine giren Bruma, pasını Podolski'yle aktardı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Sneijder'in pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Bruma'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

17. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Sneijder'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bruma, Sackey'den sıyrıldıktan sonra pasını penaltı noktası yakınındaki Podolski'ye çıkardı. Podolski'nin şutunda defansta Lazic, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen topu altıpas gerisinde kontrol eden Sinan Gümüş'ün vuruşunda top filelere gitti: 0-2

23. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love ile farkı bire indirdi. Sol taraftan Galatasaray ceza sahası içine giren Nskala, topu Vagner Love çıkardı. Brezilyalı oyuncu, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra şık bir bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

27. dakikada Galatasaray, bir kez daha 2 farklı üstünlük kurdu. Sneijder'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Linnes'in geri çıkardığı topa altıpas gerisinde Sinan Gümüş bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

39. dakikada orta alanda topla buluşan Selçuk İnan, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına doğru koşan Bruma'yı topla buluşturdu. Bruma'nın şutunda kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernandes'in şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 3-1 önde tamamladı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Sackey'in kafa vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına direk dibinde bulunan Sabri Sarıoğlu ayaklarıyla engel oldu.

75. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Fernandes'in pasıyla Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan Vagner Love yüzünü kaleye dönerek şutunu çekti. Pozisyonda Ahmet Çalık'ın topa kolla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love, meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi: 2-3

88. dakikada Vagner Love'nin pasıyla ceza sahasının sol tarafında buluşan Berkan Emir'in çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.





ALANYASPOR'LA İKİNCİ KEZ

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. İki takım arasındaki ilk lig maçı, sezonun ilk yarısında oynanmış ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı.



SUSİC'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise geçen hafta Akhisar Belediyespor'la oynadıkları maçı ilk 11'ine göre takımında 3 değişikliğe gitti. Sarı kart cezalısı Kenneth Omerou yerine Darko Lazic'i oynatan Susic, Taha Yalçıner'in yerine Isaac Sackey, kaleci Zdenek Zlamal'ın yerine de Haydar Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

Akdeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasına Haydar Yılmaz, Gassama, Lazic, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Fernandes ve Vagner Love ilk 11'yle çıktı. Aytemiz Alanyaspor'da Zlamal, Berkan Emir, Birol Parlak, Landel, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Cenk Ahmet Alkılıç yedek kulübünde kendine yer buldu.



JANDARMA'YA KUTLAMA

İki takım oyuncuları, maç öncesindeki seremoniye birlikte taşıdıkları, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Mücadele öncesi Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından merhum Ali Tanrıyar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mücadelenin başlama saatinin iftar vaktine denk gelmesine rağmen taraftarlar maça ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 300 Galatasaray ve 6 bine yakın Aytemiz Alanyaspor taraftarı izledi.