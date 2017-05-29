Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde

İspanya'nın dev ekiplerinden Barcelona, Luis Enrique'nin görevinden ayrılmasıyla birlikte teknik direktörlüğe Ernesto Valverde'nin getirildiğini açıkladı.



Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, takımı gelecek sezondan itibaren Valverde'nin çalıştıracağını belirterek, İspanyol teknik adam ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı. Valverde'nin 1 Haziran Perşembe günü Nou Camp Stadı'nda basına tanıtılacağını belirten Bartomeu, İspanyol teknik adam için "Barça'yı çalıştıracak stile, kriterlere, kapasiteye sahip, futbol aşığı biri. Valverde, yeni sezonun başlaması için büyük heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bartomeu, Kral Kupası'nı kazanan, ligi 2. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elenen Barcelona'nın iyi bir sezon geçirmediğini kaydederek, "Geçirdiğimiz sezondan memnun olamayız. Futbolcular da memnun değil." değerlendirmesinde bulundu.

ERNESTO VALVERDE KİMDİR?

Futbulculuk kariyerien Alaves'te başlayan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 1988-1990 yılları arasında Barcelona forması giydikten sonra 6 sezon Athletic Bilbao'da oynamıştı.

2001-02 sezonunda Athletic Bilbao'da yardımcı antrenörlük yapmaya başlayan Valverde, yine Baskonya ekibinde 2003-2005 yılları arasında teknik direktör olarak görev yaptı. Bugüne kadar sırasıyla Espanyol, Olympiakos, Villarreal, Olympiakos, Valencia'yı çalıştıran başarılı teknik direktör, 2013 yılından bu yana Athletic Bilbao'nun başında bulunuyor.

Deneyimli hoca, teknik adamlık kariyerinde Olympiakos ile 3 kez Yunanistan Ligi'nde şampiyon olup, 2 defa da Yunanistan Kupası'nı kazandı.

2015 senesinde Athletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nı kaldıran Valverde, 2006-07 sezonunda ise Espanyol ile UEFA Kupası'nda final oynadı.