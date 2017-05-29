Beşiktaş'a tesislerde coşkulu karşılama

Ligin 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek, şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı takım taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar erken saatlerden itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde siyah-beyazlı takımı beklemeye başladı. Gece yarısından sonra İstanbul'a ulaşan Beşiktaş kafilesi havaalanından konvoy eşliğinde Ümraniye'ye gelirken, takımı taşıyan otobüs taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zaman zaman zorluk yaşadı.



Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, tesislerin girişinde taraftarlara üçlü tezahüratı yaptırdı. Bir süre tesislerde bekleyen futbolcular, daha sonra özel araçlarıyla Ümraniye'den ayrıldı.



Bu arada tesislerde yer alan Beşiktaş bayraklarına üç yıldız eklendiği görüldü.