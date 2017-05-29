Beşiktaş'a tesislerde coşkulu karşılama

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 03:43
Beşiktaş'a tesislerde coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

Ligin 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek, şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı takım taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar erken saatlerden itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde siyah-beyazlı takımı beklemeye başladı. Gece yarısından sonra İstanbul'a ulaşan Beşiktaş kafilesi havaalanından konvoy eşliğinde Ümraniye'ye gelirken, takımı taşıyan otobüs taraftar yoğunluğundan tesislere girmekte zaman zaman zorluk yaşadı.

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, tesislerin girişinde taraftarlara üçlü tezahüratı yaptırdı. Bir süre tesislerde bekleyen futbolcular, daha sonra özel araçlarıyla Ümraniye'den ayrıldı.

Bu arada tesislerde yer alan Beşiktaş bayraklarına üç yıldız eklendiği görüldü.
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Beşiktaş'a tesislerde coşkulu karşılama
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