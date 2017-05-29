Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti

Giriş Tarihi: 29.5.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 09:51
Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti

Beşiktaş'ta ligin 33. haftasında ilan edilen 15. şampiyonluk sonrası ilk ayrılık gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz