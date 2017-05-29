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Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti
Giriş Tarihi: 29.5.2017
09:40
Güncelleme Tarihi: 29.5.2017
09:51
Beşiktaş'ta
ligin 33. haftasında ilan edilen 15. şampiyonluk sonrası
ilk ayrılık gerçekleşti.
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Beşiktaş'ta şampiyonluk geldi, ilk ayrılık gerçekleşti
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