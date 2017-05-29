Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 14:31
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

2 HAZİRAN CUMA:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya)

3 HAZİRAN CUMARTESİ:

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

17.00 Adanaspor-Fenerbahçe (5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone)

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Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
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