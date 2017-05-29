Trabzonspor'un haciz kararı kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Trabzonspor Kulübünün, Trabzon İcra Dairesine yaptığı itirazda, şampiyonluk kupalarının Trabzonspor Kulübü Derneğine, hacze konu borcun ise Trabzonspor Sportif AŞ'ye ait olduğu belirtildi.

Manevi değeri bulunan kulüp kupalarının kulüp derneği ile camiaya mal olduğu, haciz yapılan adresin de derneğe ait olduğu ve bu kararın uygulanmasının mümkün olmadığı öne sürülerek, işlemin kaldırılması talep edildi.

Kulüp başkanı Muharrem Usta tarafından görevlendirilen avukatların müracaatı sonucu Trabzon İcra Dairesinde itirazın kabul edildiği ve haciz işleminin kaldırıldığı aktarıldı.

Trabzonspor'da kadroya katılan Stephane Mbia, Ogenyi Onazi ve Carl Medjani gibi oyuncuların menajerlik ücreti nedeniyle geçen hafta haciz işlemi yapılmıştı.