Beşiktaş - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son hafta evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları da belli oldu.



Beşiktaş'ın resmi sitesinden açıklanan Osmanlıspor maçı bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 950TL

1903 A-E BLOK : 950TL

1903 B - D BLOK : 1.050TL

1903 C BLOK : 1.100TL