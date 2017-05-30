Beşiktaş - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son hafta evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları da belli oldu.
Beşiktaş'ın resmi sitesinden açıklanan Osmanlıspor maçı bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 950TL
1903 A-E BLOK : 950TL
1903 B - D BLOK : 1.050TL
1903 C BLOK : 1.100TL