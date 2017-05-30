Beşiktaş - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 16:14
Beşiktaş - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son hafta evinde Osmanlıspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların 15. şampiyonluğunu kutlayacağı bu maçın bilet fiyatları da belli oldu.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden açıklanan Osmanlıspor maçı bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 950TL
1903 A-E BLOK : 950TL
1903 B - D BLOK : 1.050TL
1903 C BLOK : 1.100TL
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Beşiktaş - Osmanlıspor maçı bilet fiyatları belli oldu
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