18 milyon Euro'ya 'de!

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Giriş Tarihi: 30.5.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 12:32
Bruma 18 milyon Euro'ya Leipzig'de!

Portekiz basını yazdı: 18 milyon Euro'ya 'e satıldı. Gelecek hafta sağlık kontrolü, sonra imza. 1.7 milyon Euro da Sporting'in.

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın iyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz gazetesi Record, sarı kırmızılı takımla Leipzig'in transferi için anlaştığını yazdı.

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Record'un haberine göre Galatasaray ve Alman ekibi Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun anlaşması gereği bu paranın 1.7 milyon Euro'su G.Saray'dan önceki kulübü olan Sporting'e gidecek.

İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Bruma önümüzdeki hafta Leipzig için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi açıklama yapılacak. Oyuncunun Leipzig ile 5 yıllık bir anlaşmaya vardığı ve yıllık 6.6 milyon Euro kazanacağı vurgulandı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Bruma 18 milyon Euro'ya Leipzig'de!
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