, Süper Lig takımıyla anlaştı

Giriş Tarihi: 30.5.2017 12:34 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 12:39
Chedjou, Süper Lig takımıyla anlaştı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aurelien Chedjou'nun yeni takımı belli oldu.

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Chedjou, Süper Lig takımıyla anlaştı
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