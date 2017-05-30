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Chedjou, Süper Lig takımıyla anlaştı
Chedjou
, Süper Lig takımıyla anlaştı
Giriş Tarihi: 30.5.2017
12:34
Güncelleme Tarihi: 30.5.2017
12:39
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan
Aurelien Chedjou
'nun yeni takımı belli oldu.
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