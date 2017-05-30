, Meksika-Senegal maçını yönetecek

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 13:17 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 13:19
Cüneyt Çakır, Meksika-Senegal maçını yönetecek

, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 1 Haziran'da oynanacak Meksika-Senegal maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem , FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 1 Haziran Perşembe günü Meksika ile Senegal arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Incheon şehrindeki Incheon Stadı'nda TSİ 10.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Tahiti Futbol Federasyonundan Norbert Hauata olacak.

Karşılaşmada video hakemlik görevini Daniele Orsato (İtalya), William Collum (İskoçya) ve György Ring (Macaristan) üstlenecek.

Cüneyt Çakır, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Güney Kore ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada görev yapmıştı.

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Cüneyt Çakır, Meksika-Senegal maçını yönetecek
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