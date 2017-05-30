Kapalıçarşı'da 'göndermeli' pankartı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 11:38
Kapalıçarşı'da 'göndermeli' Şenol Güneş pankartı

İstanbul Beyazıt'ta yer alan tarihi Kapalıçarşı'ya 'ın şampiyonluğu sonrası dikkat çeken bir pankartı asıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek tarihindeki 15. şampiyonluğuna ulaşan 'ın başarısı her yerde kutlanıyor.

Bu kutlamaların bir adresi de Kapalıçarşı. Siyah-beyazlı taraftarlar, tarihi çarşıya üzerinde 'in fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı. Pankartın üzerinde yer alan yazı ise Fenerbahçe'nin THY Euroleague şampiyonluğuna atıfta bulunur cinstendi.

Söz konusu pankartta bulunan yazı şöyle: "Türkiye'ye Basketbolu Sevdiren Adam"

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Kapalıçarşı'da 'göndermeli' Şenol Güneş pankartı
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