Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Güneş, "Madem gidecektim, neden gelecekten bahsettim" dedi.

Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Güneş, "Beni oraya gönderiyorlar, milli takıma gönderiyorlar. Ya ben burada çalışıyorum, mutluyum burada. Atma bana o çamuru. Gülüyorum bunlara. Bir antrenör ne yapar? Ya çalışır, ya bir yere gider ya mesleği bırakır. Ben çalışıyorum zaten. Bir sürü şeyler söylendi. Benim, başkanın hesapları söylendi. Zaten görevdeyim. Madem gidecektim neden gelecekten bahsettim" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta büyük hedefler koyduklarını dile getiren Güneş, "2016/17 sezonu bize farklı bir misyon yükledi. Sezona şampiyon olarak girmiştik, hedef takımdık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, lig ve kupa oynadık. Sadece şampiyon olduk. Sonuçlar her zaman tartışılır. Biz işimizi başarmak için şampiyon bir karakter ortaya koymaya çalıştık. Daha önceki hedeflerin önüne geçmeliydik. 5 yıllık plan içinde düşünürsek oldukça büyük mesafe aldık. Henüz hiçbir iş tamamlanmadı. Daha yeni ve büyük hedeflere koşulmalıdır" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir emek verdiğini ifade eden Güneş, "Biz bu yıl hiçbir yarışmada ezilmedik. Elimizden geleni iyi niyetle, gayretle yaptık. Eksik maçlarımız, Dinamo Kiev, Lyon maçları. İyi oynadık ama hedeften uzaklaştık. Karabük, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise çok kötü oynadık. Herkes büyük emek verdi. Olağanüstü bir çalışma ile bugünlere gelindi. Hiçbir başarı, emek vermeden, akıl koymadan, plan yapmadan olmuyor. Biz bir aileydik. Rakiplerimiz ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüydük. Rakiplere saygı gösterdik. Efendi olmaya, futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Kimse bize puan vermedi. Bir yılın emeğinin karşılığını aldık, gelecek yılın da ilk adımı attık. Hedefimiz güzel futbol, keyif alınan oyundu. Ancak ikinci yarıda bazı noktalarda bunu kaybettik. Sorun çıkaranla, işini bilmeyenle, büyük bir camiada olduğunu bilmeyenle işimiz olamazdı. Futbolun güzel taraflarını göstermeye çalıştık. Düşüncelerimizi endişelerimizden ayırdık" dedi.

Beşiktaş camiasını sevdiğini de vurgulayan Güneş, "Şampiyon olduk, üçüncü yıldızı taktık. Kulüp, başkan ve benim için birçok ilk olabilir ama yenilerini yapmamıza engel değil. Maçın bitiminden sonra gece hiç uyumadım. Bu gece 5 saat uyudum. Bazı şeyleri gördüm, kendi kontrolümü kaybediyorum. Hocalarla, personelle herkesle konuşacağım. Bunda herkesin katkısı var. Herkesin fikrini alacağım. Beşiktaş camiasında seviliyorum. Ben de burayı seviyorum. Türkiye'nin her insanını seviyorum. Fenerbahçe'nin semtinde oturuyorum, orada da bir saygısızlık görmüyorum.Geçmişe takılmamalıyız, geleceğe bakacağız. Atatürk'ün dediği gibi zeki, çalışkan ve ahlaklı oyuncular yetiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarının bu sezon kendilerine çok destek verdiğini dile getiren Güneş, "Fenerbahçe maçı sonrası çok önemlidir. Berabera kaldık diye her şeyi çöpe atamayız dedim. Bunları söylemek zorundayım. Biz işimizi iyi ve doğru yapacağız. Futbol ahlaklı insanların işi. Ahlaklı olmayanları içimize sokmayalım. Taraftarın ölümle, hastalıkla ilgili mesajlar vermesini doğru bulmuyorum. Ben taraftarın üzülmesine de ağlıyorum. Beşiktaş taraftarı bizi yalnız bırakmadı, düşerken ayağa kaldırdı. Mevlana'dan örnek vereceğim, 'Yaşamak için çalışıyorsun, neden kendini çalışarak öldürüyorsun?' Tam bana göre bir şey. Normal yaşamıyoruz. 'Değişikliğe kucak aç, değerlerini kaybetme. Öyle bir yere tutun ki sürüye sürüye seni cennete götürsün.' Bunu daha önce de kullandım" ifadelerini kullandı.

"Lyon'a eleniyorsunuz penaltılarla. Kazandığınız zaman birçok şeyin hayatı değişecek. Bir iki gün dinlenelim derken Başakşehir maçında kötü oynadık. Fenerbahçe'yi ezdik ama 15 saniyede bir mucize oldu. Bir mucize oldu, vur topu kendi kalene attın golü"

"Beşiktaş adına köşelerde yazanlar, televizyonlarda yorumculuk yapanlar var. O insanlar burada görev alırsa bizim almammız gerekiyor. Beşiktaş bana ne derse yaparım. 'Ayrıl' derse de ayrılırım. Fatih Hoca nasıl ayrıldı? Önemli olan iyi niyet. Biz bugüne kadar böyle geldik. Parçalanmamızı isteyenler olduğunu biliyorum. Ben etkilenmedim. Ben bu işin elemanıyım. Transfer de böyle yapılıyor. Ben söylerim, onlar karar verir"

"Transferle ilgili konuştuk. Bunu yönetim de biliyor ama kararı ben vermeyeceğim. Oynamayanların gitmesi muhtemeldir, oynayanların da gitmesi muhtemeldir. Milli takımın antrenörü var ya ayıp ayıp. Bunun adı saygısızlık. Bırak artık bu çağ dışı anlayışı. Biraz aş kendini. Oturduğun yerde yönetme futbolu. Gitmeyi düşünen biri değilim. Benim burada başarısızlığım %10 kaybettirir. Benim bunlara ihtiyacım yok. Şampiyonluk, evet mutlu oldum. Bazı arkadaşlar geç anlıyor"

"BİZ BİRBİRİMİZİ İSTEMESEK ZATEN SÖYLERİZ"

"Birbirimizi istemesek zaten söyleriz. Yönetimin hoca baktığı yazıldı, söylendi. Bizim başkanla da Ahmet Bey ile de hiçbir sorunumuz yok. 3-5 gün sonra ayrıntılı tam olarak konuşuruz. İçime sinmezse, imza atmam doğru değil. Ayrılığım olursa da rahatlıkla söylerim. Kimseyle görüşmedim, teklif almadım"

"BENİM İÇİN BÜTÜN OYUNCULARIM YILDIZ"

"Finansal durumdan kaynaklanan bazı şartlar var. Geçen sene Demba Ba gitti, para geldi, transferler yapıldı. Bana sorarsanız kadroyu bozmak doğru değil, oynamayanlar gider. Çekirdek kadro tutulur. Transferle ilgili konuşacağımız konu kimler gidecek, kiralıkların durumu var, onlar ne olacak? Defansa bir stoper almak şart. İki olur mu? Gidenlere bağlı. Benim için bütün oyuncular yıldızdır. Ama yıldız olmak da yetmez yani. Güneş neden önemlidir? Güneş battığı zaman yıldızlar çıkar. Ben önemliysem, oyuncu önemliyse yönetim de önemli"

"BİZ LİGDE İKİNCİ OLSAYDIK, BİZİ MAHVETMİŞLERDİR"

"En iyisi yok. Mükemmel olmak için uğraşılır. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu, bu sezon da oldu, gelecek sezon da olur. Başakşehir neden övülüyor? Beklenti yoktu. Tesisleri iyi. Altyapı için yan sahamızı alamıyoruz. Başakşehir'e yatırım veriliyor. Biz büyük kulübüz ama eksiklerimiz var. Başakşehir üçüncü de olsa başarılı ama bize şampiyonluk da yetmez. Dolayısıyla baskı kimde? Herkesin sorumluluğunu biz taşıyoruz. Önümüzde hedef şampiyonluk değil, bu ülkenin en iyi takımı olmalısınız. Beşiktaş en iyi futbol oynayan takım olmalı. Bu seneki çalışma yetmez. Oyuncular üstüne koymak zorunda. Biz bu oyuncularla bir adım daha atacağımızı düşünüyorum. Hiçbir oyuncumun gitmesini istemem"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Manchester United tartışılırken UEFA Avrupa Ligi'ni aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi'nde olmak durumundayız. Üçüncü yıldızı almak yetmez, daha alması lazım. Altyapıdan Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu yetiştirmeliyiz. Emre Mor'u Dortmund, Enes Ünal'ı Manchester City neden aldı? Üreten olmalıyız. Yeni oyuncular bulmalıyız"