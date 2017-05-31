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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 18:48 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 18:53
Bruno Alves, Glasgow Rangers'ta

İskoç ekibi Rangers, eski Fenerbahçeli futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzaladı

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi , İtalya'nın Cagliari takımından eski Fenerbahçeli oyuncu 'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki savunma oyuncusu Alves ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Portekizli futbolcu için ödenen bonservis bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Vitoria Guimaraes, AEK ve Zenit gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen yıl Cagliari'ye imza atmıştı.

Porto, Zenit ve Fenerbahçe ile birçok lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Bruno Alves, Portekiz Milli Takımı formasıyla 2016 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmıştı.

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Bruno Alves, Glasgow Rangers'ta
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