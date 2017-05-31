M.Başakşehir-A.Konyaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş final geldi çattı. 55. Türkiye Kupası, futbolseverlerin ATV ekranlarında HD kalitesiyle şifresiz olarak izleyecekleri M.Başakşehir-A.Konyaspor finaliyle sahibini buluyor. Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda saat 21.30'da başlayan futbol resitalini hakem Fırat Aydınus yönetiyor.



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Tüm biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği dev organizasyonda tribünlerde de görsel bir şölen yaşandı. Ligde şampiyon Beşiktaş'la giriştiği yarışta 2. sırayı alan Başakşehir, bu başarısını kupaya da yansıttı. Finale kadar namağlup gelen turuncu- lacivertliler, tarihinde 2. kez final mücadelesi veriyor. İstanbul ekibi 2011'de Beşiktaş'a penaltı atışlarıyla kaybetmişti. Başakşehir'de cezalı Doka ve sakat olan Egemen ile Mehmet Batdal finalde yok. A.Konyaspor ise bu yılki performansıyla geçen sezonu mumla arattı. Yine de Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmeyi başaran yeşil-beyazlılar, kötü geçen sezonu tarihlerinde ilk kez kupayla taçlandırıp art arda ikinci defa Avrupa Kupaları vizesini almak istiyor.



STAT: Eskişehir Yeni Atatürk

SAAT: 21.30

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: ATV

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Bekir, Epureanu, Eren, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Douglas, Vukovic, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman





MAÇTAN NOTLAR



Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı izledi.

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda sahibini bulacak 55'inci Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da protokol tribününde seyretti.

Mücadele öncesinde sahanın etrafında iki takımın bayraklarına yer verildi. Seremoni öncesinde müzik eşliğinde bayraklar ve logolarla yapılan görsel şov beğeni topladı.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN DEĞİŞİKLİK

Ligde son yapılan maçların ilk 11'ine göre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 8, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişikliğe gitti.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki final maçında Avcı, Spor Toto Süper Lig'de son yaptıkları Adanaspor maçında forma verdiği Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan, Doka, Attamah, Napoleoni, Holmen, Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Eren Albayrak, Bekir İrtegün ile Adebayor'a şans tanıdı.

Kocaman ise ligde son yaptıkları Akhisar Belediyespor maçında şans verdiği Volkan Fındıklı, Selim Ay, Rangelov ve Mbamba yerine Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı'na forma verdi.





TARAFTARLAR YARI YARIYA

Final karşılaşmasında iki takım taraftarı da eşit sayıda yer aldı.

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği, Medipol Başakşehir taraftarları stadın batı ve kuzey tarafında, Atiker Konyaspor taraftarları ise doğu ve güney tarafındaki tribünlere alındı.

Medipol Başakşehir taraftarının bulunduğu kale arkası tribününe giren bazı Eskişehirspor taraftarları siyah-kırmızılı takımın forma ve atkısını açınca İstanbul temsilcisinin destekçileri tepki gösterdi.

8 YIL SONRA 4 BÜYÜKLER YOK

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda M.Başakşehir- A.Konyaspor finali 4 Büyükler'in olmadığı bir final olarak dikkat çekiyor. 8 yıl sonra "4 Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde 4 Büyükler'den birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla yenerek kupayı kazanmasını bildi.

BİLETLER TÜKENDİ

Başakşehir ile Konyaspor arasında Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçının biletleri 1 saat içinde tükendi. Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL ve 20 TL'den satıldı.

BAŞAKŞEHİR, KONYA'YA YENİLMEDİ

Başakşehir ile Konyaspor arasında 22 karşılaşma oynandı. Bu 22 karşılaşmada Başakşehir 9, Konyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 6 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon oynanan maçlarda Başakşehir evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Konya'yı 3-0'la geçti







M.BAŞAKŞEHİR | NASIL GELDİLER?

Turuncu-lacivertliler geçen sezonu 4. tamamladığı için grup aşamasından katıldığı kupada finale kadar 11 maç oynadı. Göztepe, Sivasspor ve Y.Amasyaspor'un yer aldığı F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Başakşehir, Son 16 turunda G.Saray'ı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Akhisar'la eşleşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşta deplasmanda 2-1'le yarı finale yükseldiler. Yarı finalde F.Bahçe'yle 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de yine 2-2'lik sonuç sonrası penaltılarla ikinci kez final oynamaya hak kazandılar.



AVCI: KUPAYI İSTİYORUZ

M.Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, sezonu kupa ile tçlandırmak istediklerini söyledi. Avcı, "Bu sene iki kulvarda yarışarak, harika bir sezonla sonuçlandırdık. Bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Aykut Kocaman da 2,5 yıldır Konyaspor'da devamlı çıkış halinde. Bu sene de kupada final oynayacağız. İki hak etmiş takım karşılaşacak. Umarım kupayı alırız" dedi.

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KOCAMAN: HER İHTİMAL VAR

A.Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile yapacakları maçta kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. Kocaman, "Konya şehri kupayı çok istiyor. Elimizden geleni yapacağız. Her türlü ihtimali düşünüyoruz. Maçtan evvel kağıt üstünde pek çok şeyi yan yana getiriyoruz. Asıl senaryo top oyuna girdikten sonra başlıyor" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU: KOLAY OLMAYACAK

İstanbul ekibinin kaptanı Emre Belözoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Biz herkesin takdirini kazandık ve bu seneyi kupayla taçlandırmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Hak eden kazansın.

KONYASPOR | NASIL GELDİLER?

A.Konyaspor ise grup aşamasında katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda Gümüşhanespor, Trabzonspor ve Kızılcabölükspor ile mücadele etti. 11 puanla grup lideri olan yeşil-beyazlılar, Son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1'le geçip, çeyrek finalde Sivasspor'la eşleşti. İlk maçta Yiğido'yla deplasmanda 0-0 kalan Konya, evinde 3-2'yle yarı finale çıktı. Yarı finalde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk maçta 2-0'dan Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek M.Başakşehir'in finaldeki rakibi oldu.

ALİ ÇAMDALI: GURUR DUYUYORUM

Yeşil-Beyazlılar'ın kaptanı Ali Çamdalı ise kendilerini çok güzel bir maçın beklediğini kaydetti: "Burada olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. İnşallah taraftarlarımızı mutlu ederiz. Şimdiden Başakşehir'e de başarılar."

AVRUPA ETKİSİ

Başakşehir kupayı kazanırsa, Devler Ligi'ne gideceği için lig 3.'sü direkt Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Lig 4.'sü 2 ön eleme, 5.'liği garantileyen Antalya ise 3 ön eleme oynayacak. Kupayı Konya alırsa, direkt gruplara kalacak, Antalya'nın Avrupa umudu sona erecek.

TARİHİ FİNAL

Eski adı İstanbul BŞB olan Başakşehir, 2010-11'deki kupa finalinde penaltılarla Beşiktaş'a teslim olmuştu. 5 yıl sonra finale çıkan Avcı'nın öğrencileri, hedefe ulaş- maları halinde ilk kez kupa sevinci yaşayacak. Konya da ilk finalinden kupayla dönmeye çalışacak.

Türkiye Kupası finallerinde şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, Gençlerbirliği elde etti. Başkent ekibi, 1986-87 sezonunda Eskişehirspor ile Ankara'da yaptığı maçı 5-0 kazanarak, 54 yıllık Türkiye Kupası geçmişinde, finallerde en farklı skora ulaştı. Kupanın en gollü finali ise 1999-2000 sezonunda G.Saray ile Antalyaspor arasında gerçekleşti ve sarı-kırmızılılar maçtan uzatma bölümünde 5-3 galip ayrıldı.