"Mesut Bakkal ile devam etmek istiyoruz"

Kayserispor, Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından 6 maçlığına teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı 5 maçta, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde ortaya konulan bu performans, takımın ligde kalmasında büyük rol oynadı.

Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Kayserispor, daha sonra deplasmanda Trabzonspor'u 3-2, evinde de Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 maçlık anlaşma yaptıkları Bakkal ile gelecek sezon da devam etmemeleri için bir neden olmadığını belirtti.

Bakkal'ın takımla ve şehirle kısa sürede uyum sağladığını aktaran Bedir, bu kaynaşma neticesinde de başarılı sonuçların peş peşe geldiğini vurguladı.

"GÖNÜL OLARAK BİZ HOCAYLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Bakkal'ın, Kayserispor'da görev yaptığı kısa dönemde başarılı olduğunu belirten Bedir, şunları söyledi:

"Bazen mukavelesi uzun süreli sözleşmeler yapıyorsunuz, bir hafta 10 gün sonra veya 3 maç sonra ayrılabiliyorsunuz. Çok kısa süre anlaşıyorsunuz, uzun süre çalışabiliyorsunuz. Mesut hocayla biz 6 maçlık anlaştık. Geldiğinde 6 maçlık bir turnuva oynayacağımızı söylemiştik. Hedeflerimize ulaştığımızda oturur, şartlarımız konuşur, prensip olarak anlaşırsak devam ederiz, demiştik. Bugüne kadar negatif bir şey yok. Bana göre de geride kalan 4-5 maçta başarılı bir performans sergiledi. Futbolcularla uyumu, şehirle kaynaşması, bizimle iyi iletişim kurması 5 maçta da 11 puan alması bir teknik direktör için başarıdır. Olaylara sadece sportif başarı açısından bakmayalım. Bir transfer politikamız var, önümüzde hedeflerimiz var. Bu hedeflerle ilgili hocanın mutlaka fikirleri olacaktır ama lig bitmeden tüm bunları masaya yatırmadığımız için henüz kağıda da imzayı atmadık. Gönül olarak biz hocayla çalışmak istiyoruz. Hoca Kayseri'yi çok seviyor, burada çalışmak istiyor. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa devam ederiz ama devam etmezsek de gerek hocanın bir problemi varsa gerek bizden kaynaklanan bir sıkıntı olursa zaten keyifli bir şekilde çalıştık, keyifli bir şekilde de helalleşiriz."

"KAYSERİ KELİMESİ BAŞLI BAŞINA BİR İDDİANIN SEMBOLÜDÜR"

Bedir, Kayserispor isminin artık alt sıralarda küme düşme korkusu yaşayan ekipler arasında yer almayacağını, takımlarının gelecek sezondan itibaren üst sıralara oynayacağını ifade etti.

Bu hedefe ulaşacaklarına herkesin inanmasını isteyen Bedir, şunları kaydetti:

"Hangi konu olursa olsun adını ne koyarsanız koyun Kayseri kelimesi başlı başına bir iddianın sembolüdür. İddia olmadan Kayseri olmaz. Kayserispor da önümüzdeki dönemlerde mutlaka ve mutlaka iddialı olmak durumundadır. Yönetim, kendini buna göre ayarlamalıdır, taraftarı kendisini buna göre angaje etmelidir, şu anda yaptığımız o. Hasbelkader ben de bu kulübün başındayım ve ben söylemesem de etrafımda iddialı birisi olarak bilinirim. Yönetimdeki arkadaşlarımız da aynı heyecanı taşıyan arkadaşlar. Dolayısıyla hem yönetim hem şehir hem de çok iddialı bir taraftar grubu olarak Kayseri'yi ve Kayserispor'u yukarılara doğru taşıyacağız. İnişli çıkışlı zamanlarımız oldu, bir alt lige düştük sonra tekrar çıktık, o yıl düşmekten son anda kurtulduk. Artık bunlardan uzaklaşmış, köklü, başarılı ve yukarıları hedefleyen bir kulüp olmak zorundayız. Bizim görevimiz bu, inşallah başarırız."