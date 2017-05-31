Valverde, Arda Turan'ı defterden sildi!

Giriş Tarihi: 31.5.2017 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 10:13
Valverde, Arda Turan'ı defterden sildi!

İspanyolların ünlü gazetesi Sport, Barcelona'daki operasyonu sayfalarına taşıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Valverde, Arda Turan'ı defterden sildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz