İşte Beşiktaş'ın Lens için yaptığı teklif

FOTOMAÇ

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 12:13
İşte Beşiktaş'ın Lens için yaptığı teklif

Beşiktaş bir süredir gündeminde olan Jeremain Lens'te artık sona çok yaklaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Beşiktaş'ın Lens için yaptığı teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz