Zenit'in yeni teknik direktörü Mancini

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 15:55 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 16:19
Zenit'in yeni teknik direktörü Mancini

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Mancini ile 3+2 yıllığına anlaştı.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.

Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.

Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Zenit geçtiğimiz günlerde, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolları ayırmıştı.




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Zenit'in yeni teknik direktörü Mancini
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