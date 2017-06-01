Zenit'in yeni teknik direktörü Mancini

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Roberto Mancini'yi getirdi.

Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, 2 yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.

Son olarak İtalyan ekibi Inter'i çalıştıran Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Zenit geçtiğimiz günlerde, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da başında bulunan Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile yolları ayırmıştı.







