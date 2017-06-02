Antalyaspor'dan gol yağmuru

Maçtan önce, Atilla Konuk Yılın Sporcusu Ödülü Samuel Eto'o'ya verildi. Eto'o ödülünü, merhum Atilla Konuk'un eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu ve Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün elinden aldı.



Antalyaspor sahaya üzerinde 'Jandarmamızın 178'inci Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıkarken, Şırnak'ta şehit düşen 13 asker için saygı duruşunda bulunuldu.



Ligin son maçına evsahibi takım ilk 11'de değişiklik yaparak çıktı. Altyapıdan Yusuf Çelik ve Harun Alpsoy ilk kez kadroda yer alırken, Drole ve Emre Güral da ilk kez 11'de forma şansı buldu.

6'ncı dakikada savunmada Serkan'ın yaptığı pas hatası sonucu topu önünde bulan Samuel Eto'o, ceza sahasına girmeden sert vurdu. Ancak top kalecinin solundan dışarıya çıktı.

20'nci dakikada orta alanda Samuel Eto'o'dan aldığı pasla topla buluşan Makoun, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına sarkan Drole'ün önüne bıraktı. Drole kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

28'inci dakikada Orkan'la girdiği verkaç sonrasında topu önüne alan Kislyak'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Serkan'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada Ben-Hatira'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghilas kaleciden sıyrıldı, fakat top ayağından açtı. O noktada topa sahip olan Serkan'ın vuruşunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çelmeyi başardı.

42'nci dakikada Antalyaspor, Zeki Yıldırım ile yeniden öne geçti. Samuel Eto'o ile girdiği verkaç sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Makoun şık bir topuk pasıyla ceza sahası içindeki Zeki Yıldırım'ı topla buluşturdu. Zeki Yıldırım sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile kapandı.

57'nci dakikada sol kanattan Sakıb'ın kavisli ortasında arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Drole sol ayağıyla gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu: 3-1.

71'inci dakikada Sandro'nun şık pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Samuel Eto'o kaleci Erten ile karşı karşıya kaldı. Plase vuruşunda top ağlara gitti ve kırmızı beyazlı takım farkı üçe çıkardı.

Maçı Antalyaspor 4-1 kazandı.

Samuel Eto'o, attığı bu golle Antalyaspor tarihinde iki sezon içinde attığı 38 golle yabancılar arasında en golcü futbolcu oldu.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Suat Aslanboğa (xx), Serkan Gençerler (xx), Samet Çavuş (xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx)- Yusuf (xx)(Dk.52 Sandro xx), Celustka (xx), Salih (xx), Sakıb (xxx), Zeki Yıldırım (xxx), Harun (xx)(Dk.73 Atakan xx), Emre (xx)(Dk.67 Doğukan xx), Makoun (xxx), Drole (xxx), Eto'o (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Erten (xx)- Kislyak (xx), Serkan (xxx)(Dk.87 Yunus), Pedroso (xx), Alpay (xx), İyane (xx), Abdulkadir (xx), Ben-Hatira (xx), Doğanay (xx), Orkan (xx), Ghilas (xxx)

GOLLER: Dk.20-57 Drole, Dk.42 Zeki Yıldırım, Dk.71 Samuel Eto'o (Antalyaspor), Dk.28 Serkan (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Yusuf (Antalyaspor), Kislyak, Alpay (Gaziantepspor)