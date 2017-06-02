Babel'den hocasına sitem!

Mütevazı, alçak gönüllü ve bir golcü olarak asla bencil değil. Bu uğurda kendisini eleştiren babasına bile ters düşmüş ama karakterinden taviz vermemiş Babel...

"Babam, 'Biraz daha bencil olmalısın" diyordu ama benim yaradılışım buna uygun değil, ben paylaşımcıyım, benim gol atmamdan çok takımın kazanması önemlidir. Ben futbolu rakamlar, istatistikler için oynamam takımım için oynarım" diye başladı sözlerine Hollandalı yıldız...

Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini sorduğumda hiç düşünmeden çok net konuştu; Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu, Süper Lig'de de şampiyonluk şansı yüksekti... O nedenle kariyerim için çok daha iyi olacağını düşündüm ve Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim..." Ve sonra daldık derinlere...

Turgay Demir / Fotomaç