Dost acı söyler!

STUMPF: Hava toplarına hakim olmak için uzun boy yetmez, zamanlama da çok önemli

UJFALUSİ: Takımı geriden organize edecek, Muslera ile konuşacak bir defans lideri olmalı



33 haftada 39 kez ağları sarsılan Galatasaray bu gollerin 16'sını kafayla yedi. Muslera'nın önündeki isimler sürekli değişirken, Riekerink ve Tudor döneminde tam 9 farklı tandem denendi. Cim Bom'un iki eski yıldızı yaşanan sorunu değerlendirdi. 1.92'lik Alman kule Stumpf'a göre uzun boylu stoper çözüm değil. Alman efsane "Hava toplarına hakim olmak için uzun boy yetmez, zamanlama da çok önemli. Bu da oyuncunun altyapıda iyi eğitim alması demek. Ama Türkiye'de istikrar yok. Genç oyuncular hata yapacaktır, ısrar etmek gerek. Elbette eğer defansınızda uzun boylu oyuncular varsa bu durum rakip için korkutucu olabilir" dedi. Ayrıldığı günden beri mumla aranan Ujfalusi ise, "Yeni bir Ujfalusi yok'' esprisiyle başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Kupalar kazanan bizim dönemimizdeki kadro dağıldı. Takımı geriden organize edecek, Muslera ile sürekli konuşacak bir savunma lideri olmalı. Belki de Semih'in kendisini saha içinde 90 dakika sürekli yönlendirecek bir partnere ihtiyacı var.''