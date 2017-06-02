'de şov başlıyor

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 11:29 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 11:34
Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor

Fenerbahçe taraftarının sabırla beklediği transferler için geri sayım başladı.

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor
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