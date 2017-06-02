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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor
Fenerbahçe
'de
transfer
şov başlıyor
TAKVİM
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2017
11:29
Güncelleme Tarihi: 2.6.2017
11:34
Fenerbahçe
taraftarının sabırla beklediği transferler için geri sayım başladı.
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