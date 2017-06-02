Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı tek golle yendi

7. dakikada Soldan yapılan ortaya Veysel vurdu, top auta çıktı.
15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rantie'nin şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.
45. dakika da Sol taraftan Anıl'ın ortasına yükselen Vedat, topu ağlara gönderdi 1-0
47. dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Nihat iki hamlede topa sahip oldu.
48. dakikada sol taraftan Khalili'nin kullandığı kornerde, topa yükselen Vetad'ın kafası üst direkten oyun alanına döndü.
61. dakikada kullanılan kornerde Santos'un kafa vuruşunu kaleci Eray son anda kornere çeldi.
70. dakikada Veysel Sarı'nın hatalı pasında orta sahada topu alan Rantei, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top auta çıktı.
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Baki Tuncay Akın xx, Oğuz Terzi xx,
Gençlerbirliği: Nihat Şahin xx, Rantie xx, Khalili xx, Ahmet xx, Issak xx, Palıtsevich xx, Serdar xx, Santos xx, Anıl xx,(60 dk Murat Duruer) x, Umut xx,(71. Dk Matei) x, Vedat xx(67.dk Scekiç)x,
Kasımpaşa: Eray xx, Karım Otıgba xx, Chagas xx, Abdullah xx,(67.dk Ahmet) x, Sadıku xx, Pereıra xx, Samuel xx,(83. Dk Shala) x, Hasan xx,(67. Dk Tunay)x, Olıvıera xx, Mustafa xx, Veysel xx,
Sarı kartlar: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Goller: 45. Dk Vedat (Gençlerbirliği)