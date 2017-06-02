Kupa bereketi

Türkiye'nin futboldaki en önemli ikinci kupasında 158 takım mücadele ederken 3. ön eleme turundan itibaren para ödülü devreye girdi. Bu turdaki 54 kulübe toplam 1 milyon 521 bin 175 dolar (yaklaşık 6 milyon lira) ödül verildi. Gruplara kalan 32 takım 100 bin dolar giriş parası ve aldıkları sonuçlara göre ödüllendirildi. Son 16'da takımlar, toplam 1 milyon 600 bin dolar ödülün yanı sıra performansa göre toplam 800 bin dolar aldı. Çeyrek finalistlere, toplam 800 bin dolar giriş parası ve 1 milyon 200 bin dolar performans primi verildi. Yarı finalistler, toplam 600 bin dolar ödülün yanı sıra toplam 800 bin doları da aldıkları sonuçlara göre kasasına koydu. Şampiyon, 2 milyon 62 bin 162 dolar, yenilen ise 739 bin 189 dolar aldı.



F.BAHÇE 4.5 MİLYON LİRA KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Atiker Konya, 3 milyon 325 bin 334 dolar (yaklaşık 12 milyon lira) ödülü kasasına koydu. Finalist Medipol Başakşehir, 1 milyon 942 bin 361 dolar (yaklaşık 7 milyon lira), yarı finalde elenen Fenerbahçe ise 1 milyon 238 bin 172 dolar (yaklaşık 4.5 milyon lira) ödül aldı. Kupaya son 16 turunda veda eden Beşiktaş, 428 bin 172 dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira), organizasyona aynı aşamada havlu atan Galatasaray ise 388 bin 172 dolar (yaklaşık 1.4 milyon lira) kazandı. Gruplarda elenen Trabzon ise 268 bin 172 dolar (yaklaşık 991 bin lira) ödül alabildi.



COŞKULU KARŞILAMA

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Atiker Konyaspor kupa töreninin ardından Yüksek Hızlı Tren'le kente döndü. Takımı garda karşılayan Konya halkı da meşaleler yakarak, tezahüratlar yaparak oyunculara sevgi gösterilerinde bulunurken, üstü açık otobüsle tesislere giden şampiyon takımlarına konvoyla eşlik etti. Futbolculardan Selim Ay, "İleride çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız, hiçbir zaman unutulmayacak bir tarih yazalım istedik. En önemlisi sevdiklerimizi ve bütün Konyalıları mutlu ettik" dedi.



146 MAÇ YAYINLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nın değişmez adresi ATV, ASPOR ve A2 kanalları bu sezon da yayıncılık dersi verdi. Kupada 140'ı canlı, toplam 146 maçı ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya, sporseverlere şifresiz kanalda futbol keyfini yaşattı. Sporseverler A Spor'dan yapılan maç önü ve sonrası yayınlarla da kupayı tüm detaylarıyla yaşadı.