Şampiyonlar Ligi'nde 1,2 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Juventus takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 212 milyon avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 764 milyon 800 bin, Juventus'un ise 447 milyon 200 bin avro.
Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain ise 75 milyon avro güncel piyasa değeri ile en pahalı futbolcular olarak göze çarpıyor.
Real Madrid'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Cristiano Ronaldo
|100 milyon
|Gareth Bale
|90 milyon
|Karim Benzema
|60 milyon
|Toni Kroos
|60 milyon
|James Rodriguez
|50 milyon
|Luka Modric
|45 milyon
|Alvaro Morata
|40 milyon
|Sergio Ramos
|40 milyon
|Isco
|35 milyon
|Raphael Varane
|35 milyon
|Marcelo
|32 milyon
|Dani Carvajal
|30 milyon
|Casemiro
|25 milyon
|Mateo Kovacic
|25 milyon
|Keylor Navas
|18 milyon
|Danilo
|16 milyon
|Marco Asensio
|15 milyon
|Lucas Vazquez
|15 milyon
|Nacho Fernandez
|10 milyon
|Fabio Coentrao
|7,5 milyon
|Kiko Casilla
|6 milyon
|Pepe
|5 milyon
|Mariano Diaz
|5 milyon
|Ruben Yanez
|300 bin
|TOPLAM
|764 milyon 800 bin
Juventus'ta futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (avro)
|Gonzalo Higuain
|75 milyon
|Paulo Dybala
|50 milyon
|Leonardo Bonucci
|40 milyon
|Miralem Pjanic
|38 milyon
|Alex Sandro
|30 milyon
|Claudio Marchisio
|28 milyon
|Juan Cuadrado
|25 milyon
|Sami Khedira
|23 milyon
|Mario Mandzukic
|18 milyon
|Marko Pjaca
|18 milyon
|Daniele Rugani
|17 milyon
|Medhi Benatia
|15 milyon
|Stefano Sturaro
|11,5 milyon
|Kwadwo Asamoah
|11 milyon
|Giorgio Chiellini
|10 milyon
|Tomas Rincon
|9 milyon
|Mario Lemina
|8 milyon
|Dani Alves
|6 milyon
|Neto
|6 milyon
|Stephan Lichtsteiner
|4 milyon
|Gianluigi Buffon
|2 milyon
|Andrea Barzagli
|2 milyon
|Federico Mattiello
|400 bin
|Emil Audero
|300 bin
|TOPLAM
|447 milyon 200 bin