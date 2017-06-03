Aziz Yıldırım: Quaresma bize gelmek istedi, işte belgesi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerine yanıt veren Yıldırım, Ricardo Quaresma'nın menajerinin kulübe gönderdiği maili de açıkladı.

"QUARESMA BİZE GELMEK İSTEDİ"

Aziz Yıldırım elindeki kağıdı üyelere göstererek "Quaresma'nın menajerinin, Hasan Çetinkaya'ya gönderdiği maildir. 26 Aralık 2016 Pazartesi! İki yıllık kontrat, 1 yılı opsiyonlu diyor. Serbest transfer. 3.5 milyon Euro net diyor, komisyon da 1-1.5 milyon istiyor. Fikret Orman bu belgeyi istiyorsa, yardımcım Nurgül Hanım'a söylesin, hemen ona göndersin." ifadelerini kullandı.