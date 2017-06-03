Beşiktaş kupasına kavuştu

Giriş Tarihi: 3.6.2017 19:41

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, düzenlenen törenle kupasını aldı.

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Beşiktaş kupasına kavuştu
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