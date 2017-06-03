Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı)

Giriş Tarihi: 3.6.2017 16:20 Güncelleme Tarihi: 3.6.2017 16:38
Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı)

Şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak Beşiktaş - Osmanlıspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Şampiyon Beşiktaş, maçtan sonra düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak.

BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Mitrovic, Tosic, Caner Erkin, Gökhan İnler, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun

Yedekler: Tolga, Adriano, Ersan, Atınç Nukan, Gökhan Gönül, Necip, Ömer

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp, Szukala, Muhammed, Numan, Engin, Regattin, Luiz Carlos, Maher, Webo, Rusescu

Yedekler: Baran, Yalçın, Suat, Sinan, Bifouma, Burak

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Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı)
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