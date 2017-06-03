Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak Beşiktaş - Osmanlıspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.
Şampiyon Beşiktaş, maçtan sonra düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını alacak.
BEŞİKTAŞ - OSMANLISPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
BEŞİKTAŞ: Fabri, Beck, Mitrovic, Tosic, Caner Erkin, Gökhan İnler, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun
Yedekler: Tolga, Adriano, Ersan, Atınç Nukan, Gökhan Gönül, Necip, Ömer
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp, Szukala, Muhammed, Numan, Engin, Regattin, Luiz Carlos, Maher, Webo, Rusescu
Yedekler: Baran, Yalçın, Suat, Sinan, Bifouma, Burak