Bursaspor kümede kaldı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla yeşil beyazlılar kümede kaldı.



FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI



Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalan Bursaspor'da futbolcular maçın ardından gözyaşlarına hakim olmadı. Yeşil beyazlı futbolcular daha sonra taraftarlarının yanına giderek alkış tuttu. Bu sırada, 'Bizleri aleme rezil ettiniz' tezahüratlarında bulundu.



YÖNETİME İSTİFA ÇAĞIRISI



Maçın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor taraftarları önce takımlarının kümede kalmasının sevincini yaşadı, sonrasında ise yönetimi istifaya davet etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Esteban'dan dönen topu kafa ile tamamlamak isteyen Stancu'nun vuruşunda Onazi meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



34. dakikada Aziz Behich, sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın solundan az farkla auta çıktı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54'üncü dakikada Uğur'un pasında ceza sahası yayının gerisinden Onazi kaleyi yokladı, top yandan auta gitti.



55'nci dakikada Sercan'ın ceza sahası içerisinde yerden ortaladığı topa Durica Stancu'dan önce dokunarak net gol fırsatını önledi, sonrasında Esteban topu kontrol etti.



56'ncı dakikada Trabzonspor atağında soldan ceza alanı son çizgisine inen Castillo'nun içeriye pasında, Rodallega altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



62'nci dakikada Bursaspor atağında penaltı noktası üzerinde Sercan'ın pasında topla buluşan Jorquera'a bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



67'nci dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası yayının gerisinden Yusuf Yazıcı'nın kaleye gönderdiği şut, savunmaya çarpıp yan kale direğine yakın noktadan kornere gitti.



69'uncu dakikada Bursaspor atağında Stancu'nun ceza sahası içi sağ çaprazına çıkardığı pasta Batalla bekletmeden gelişine vurdu, top filelere gitti: 1-2.



81'inci dakikada Batalla penaltı noktasının gerisinden rakiplerinden sıyrılarak kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.



Karşılaşma 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.







Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi



Hakemler: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)



Trabzonspor: Esteban (x)- Pereira (xx), Uğur (xx), Durica (xx), Mas (xx), Medjani (x), Onazi (xx) (Dk.84 Abdülkadir), Yusuf Yazıcı (x), N'Doye (x), Castillo (xx), Rodallega (xx)



Bursaspor: Harun (xx)- Erdem (xx), Şamil (xx), Sivok (xx), Aziz (xxx), Jorquera (xxx), Faty (x) (Dk.61 Bilal x), Joshua John (x) (Dk.46 Sercan xx), Batalla (xxx), Sinan (x) (Dk.74 Merter x), Stancu (xxx)



Goller: Dk.56 Rodallega (Trabzonspor), Dk.62 Jorquera, Dk.69 Batalla (Bursaspor)



Sarı kartlar: Pereira, Medjani (Trabzonspor), Aziz (Bursaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısına 4 eksikle çıktı.

Bordo-mavili takımda kart cezalıları Olcay Şahan ve Matus Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak ile sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, eksikler nedeniyle zorunlu olarak geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre 4 oyuncu değişikliğine gitti. Deneyimli çalıştırıcı, kalede Esteban Alvarado, savunmada Jan Durica, orta sahada Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega'ya ilk 11'de görev verdi.

Ayrıca, son haftalarda forma şansı bulamayan ve izin verilen Yusuf Erdoğan ile ülkesine giden Arjantinli oyuncu Luis Ibanez de kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

ONAZİ TAKIMDAKİ YERİNİ ALDI

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyen Onazi, Bursaspor ile oynanan sezonun son maçında takımdaki yerini aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, cezasını tamamlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.





YEDEKLERDE 4 GENÇ OYUNCU

Teknik direktör Ersun Yanal, eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle 4 genç oyuncuyu 18 kişilik kadroya aldı.

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Yunus Emre Çakır ve Abdurrahim Dursun, yedek kulübesinde yer alan genç oyuncular oldu.

Yunus Emre ve Abdurrahim, ilk kez A takımda kadroya girme şansı buldu.

YENİ SEZON FORMASIYLA ÇIKTILAR

Trabzonspor, Bursaspor karşısına 2017-2018 sezonu için hazırlanan beyaz forma ile çıktı.

Bordo-mavililerde yeni sezon formalarının, ligin bitimiyle beraber TS Club mağazalarındaki yerini alacağı belirtildi. Yeni sezon için hazırlanan beyaz formanın haziran ayının ortasında, parçalı formanın haziran sonu, çubuklu formaların ise temmuzun ikinci haftasında satışına başlanacağı açıklandı.

Trabzonspor'un takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Sezonun son maçında 'yeni sezon forması' giyecek olmamız takım olarak bizlerde çok farklı duygular uyandırıyor. Bu aslında önümüzdeki sezon için ne kadar büyük bir umut ve heyecan taşıdığımızın bir göstergesi gibi. Biz ilk olarak bu beyaz formaya ter akıtacağız. Ne güzel; bembeyaz ve tertemiz bir başlangıç yapmak için..." ifadelerini kullandı.





TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları, Bursaspor ile oynanan karşılaşmaya ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük kısmında boşluklar gözlendi.

Bursaspor taraftarları ise ligden düşmeme mücadelesi veren takımlarına son haftada destek oldu. Konuk takım tribününde yer alan yaklaşık bin 600 taraftar, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Bursa Valisi İzzettin Küçük de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular, "Jandarmamızın 178. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı. Jandarma yetkilileri de maç öncesi hakemler ile her iki takımın kaptanına çiçek verdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde şehit düşen askerler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tutarak teröre tepki gösterdi.