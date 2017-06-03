Fenerbahçe ligi üçüncü bitirdi

ADVOCAAT: YETERLİ DEĞİLDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligde şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik ederken, "Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60'dan fazla maç oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve 3-1 yenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Advocaat, maç sonu açıklamalarda bulundu. İyi oyun çıkarttıklarını fakat şampiyonluk için yeterli olmadığını belirten Advocaat, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ama Beşiktaş'ı tebrik ederken Başakşehir'e ve teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60'dan fazla maç oynadık. Avrupa Ligi'nde mücadele ettik. Türkiye kupasında yarı final oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik. Türkiye'de benim için İstanbul anlamına geliyordu. Burada çalıştığım süre boyunca sadece İstanbul olmadığını görmüş oldum. Zorlu ligi olan bir ülkede çalıştım. Çok güzel stadyumları var. Ben ve ekibim burada çalışmaktan çok mutlu olduk. Türkiye ile aklımda hep pozitif anılar kalacak. Oyuncularımız yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Farklı pozisyonlarda farklı tiplerde oyunculara ihtiyacımız vardı. İstediğimiz 3 oyuncu vardı. Bunları getirebilmek için yönetimimiz elinden geleni yaptı ama elimizde ki şartlara bakmamız lazım. Mümkün olmadı bunlar. Elimizde ki oyunculardan daha fazla performans elde etmeye çalıştık. Oyuncularımızda yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Üçüncülükten memnun olduğumu da söylemeliyim."

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Fenerbahçe'de Lens'in sol kanattan tehlikeli ortasında top kaleci İrfan'da kaldı.



5. dakikada Adanaspor'da Emre Uğur çalımlarla ceza alanına girdi Fenerbahçe'de İsmail'in faulde Hakem Yaşar Kemal Uğur'lu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Koman topu filelerle buluşturdu. 1-0





9. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'in ara pasında gelişine vuran De Souza savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu. 1-1



18. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'in sağ kanattan ortasında De Souza'nın kafa vuruşundan top üstten auta çıktı.



22. dakikada Fenerbahçe'de Aatif uzaktan şutunda Adanaspor'da Viera'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-2



42. dakikada Adanaspor'da Samican'ın şık plasesinde top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleden Fenerbahçe 3-1 galip ayrıldı.





Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada Alper'in havadan pasında Aatif'in yarım volesinde top kaleci İrfan'da kaldı.



62. dakikada Adanaspor'da Cem'in çaprazdan sert şutunda top kaleci Volkan'da kaldı.



82. dakikada Fenerbahçe'de Ozan'ın pasında Emenike'nin plasesinde Adanaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırıldı.



90. dakikada Fenerbahçe'de Emenike'nin ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3







Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx



Adanaspor: İrfan x, Viera x, Ramos xx, Samican x, Ahmet Dereli x (Serbay dk. 90 ?), Vinicius x (Yusuf dk. 81 x), Tevfik xx, Emre x, Cem x (Reynaldo dk. 73 x), Renan xx, Koman x



Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Digao



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Mehmet xx, De Souza xx, Alper xx, Sow xx (Emenike dk. 73 x), İsmail xx, Yiğitcan x (Volkan Şen dk. 17 xx), Lens xxx (Ozan dk. 64 x), Aatif xxx



Yedekler: Mahmut, Karavaiev, Stoch



Teknik Direktör: Dirk Advocaat



Goller: Koman (dk. 5) (Adanaspor), De Souza (dk. 9), Aatif (dk. 22), Emenike (dk. 90) (Fenerbahçe)



Sarı kart: Ramos (Adanaspor)