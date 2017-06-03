Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın ayrılacağını bildirmesinin ardından bugün toplanan yönetim kurulu kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ''28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir. Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır" dedi.



Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan teknik direktör Aykut Kocaman, dün akşam saatlerinde yeşil beyazlı yönetime takımdan ayrılacağını bildirdi. Atiker Konyaspor tarihinde ilklere imza atıp geçen yıl yeşil beyazlı takımın ilk kez UEFA'ya katılmasını, bu yıl da Türkiye Kupası'nın kazanmasını sağlayan Kocaman, futbolcularla da konuştu.



Galatasaray maçı için dün gece takımla birlikte İstanbul'a giden Kocaman basın mensuplarının ''Konyaspor'un başından ayrıldığınız iddia ediliyor?'' sorusuna gülümseyerek, ''Sağlıcakla kalın'' cevabını vermişti.



Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, dün konuyla ilgili Aykut Kocaman'ın kendilerinden izin istediğini, yarın yönetim kurulu toplantısı yaptıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi. Bugün toplanan Atiker Konyaspor yönetimi kulüben resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmek için izin isteği ve kendilerinin de bunu anlayışla karşıladığı belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde;



''28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir. Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.



Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır. Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018'e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor'da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır. Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz.''