Küme düşen son takım belli oluyor! Trabzonspor - Bursaspor / Rizespor - Alanyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de küme düşecek son takım belli oluyor. Saat 17.00'de başlayan maçlarda kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken; Bursaspor ise Trabzonspor'a konuk oluyor.

Küme düşme hattındaki Rizespor'un 33 puanı bulunuyor, Bursaspor ise 35 puanda. Karadeniz temsilcisine ligde kalmak için mutlak galibiyet ve Bursaspor'un puan kaybı gerekiyor. Bursaspor'a ise galibiyet yetiyor. İki takım arasında ikili averajde üstün olan taraf Rizespor.

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