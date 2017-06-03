Perde kapanıyor

DÜŞME HATTI



Ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ve Bursaspor bugün kaderlerini çizecek maçlara çıkıyor. Timsah'a 3 puan lazım. Rize ise kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek



Trabzonspor - Bursaspor

Adana ve Gaziantep'in ardından lige veda edecek son takım bugün belli olacak. Ligde 35 puanla 15. sırada olan Timsah, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmayı kazanması durumunda ligde kalacak. Bursa'nın yaşayacağı puan kaybında ise gözler Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçına çevrilecek.



Çaykur Rize - A. Alanyaspor

Sezonun geride kalan bölümünde 33 puan toplayan ve 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un ligde kalabilmesi için Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması ve ikili averajda üstünlük kurduğu Bursaspor'un da puan kaybetmesi gerekiyor. Büyük heyecanın yaşandığı Rize'de, maç için seferberlik ilan edilirken, otobüslerden yapılan anonslar ve sosyal medyadan çağrılarla taraftarların maça gelerek stadı doldurması isteniyor.



Kayserispor - Medipol Başakşehir

Günün iddiasız maçında Kayserispor ile Medipol Başakşehir bugün Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacaklar. Saat 14:00'te başlayacak olan mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek ve beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak. 70 puana sahip turuncu-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Kayseri temsilcisi ise 38 puanla 14. sırada.



ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Avrupa Ligi'nde sezonu geç açmak için sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen iki ekipten Fenerbahçe, Adana'da kazanırsa işi bitirecek. Galatasaray ise ezeli rakibinin puan kaybına mahkum



Adanaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de Başakşehir de ikinciliği garantilerken, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için yarışı üçüncü sırada tamamlamaya çalışıyor. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 61 puan toplarken, Fenerbahçe averajla üçüncü, Galatasaray da dördüncü basamakta yer alıyor. Bugün deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, küme düşen rakibi karşısında kazandığı takdirde Galatasaray maçının sonucuna bakmadan üçüncü sıranın sahibi olacak.



Galatasaray - A. Konyaspor

Bugün sahasında Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray üçüncü sıraya çıkabilmek için kazanıp, aynı saatte ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Adana deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor. Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarının 13 ve 20 Temmuz, 3. ön eleme tur müsabakalarının ise 27 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde oynanacak olmasından dolayı, ligi 4. durumda bitirecek ekip, rakibine göre sezonu 2 hafta önce açmak durumunda kalacak.



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Galatasaray, 2016-2017 sezonunu dördüncü sırada bitirmesi durumunda, lig tarihinde ilk defa üst üste iki sezonu da ilk üç dışında tamamlayacak.



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Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe, son 4 maçında 5 puan toplarken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.