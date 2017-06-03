Real Madrid mi Juventus mu?

15. finalinde 12. şampiyonluğu isteyen Real Madrid, 25 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste kazanan ilk takım olarak da adını tarihe yazdırmak istiyor



Juventus, 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğa ulaşmanın hesapları içerisinde. İtalyanlar kazanırsa, 1998'de 1-0 yenilip kupayı kaptırdığı Real Madrid'den rövanşı da alacak. Finalin saha değeri 1.2 milyar Euro… Real 764.8 milyon, Juventus ise 447.2 milyon Euro piyasa değerine sahip. Ronaldo 100 milyon Euro, Higuain 75 milyon Euro ile takımlarının en pahalıları.



SAAT: 21.45

STAT: Ulusal Stadyum

HAKEM: Felix Brych

YAYIN: TRT 1 / Tivibu Spor



JUVE YENİLMEDEN FİNALDE

Juventus, finale çıkana kadar yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Real Madrid'i de yenerse, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu namağlup tamamlayacak. İtalyan ekibinin turnuvada en skorer ismi 5 golle Arjantinli golcü Gonzalo Higuain.



ZİNEDİNE ZİDANE TARİHE GEÇECEK

Real kazanırsa, Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan süreçte bu kupayı üst üste kazanan ilk takım olacak. Zinedine Zidane ise art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan ilk teknik direktör unvanını elde edecek. Ayrıca üçüncü kez bir sezon içerisinde hem lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu coşkusu yaşayacak.



19

Real ile Juve Avrupa'da 19. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda taraflar 8'er galibiyet aldı, 2 maç da berabere bitti.



BİR GÖRÜŞ / ÖMER ÜRÜNDÜL



BU MAÇIN FAVORİSİ OLMAZ

Real Madrid, başta Ronaldo olmak üzere bireysel yetenekli oyuncularının yanı sıra oyuna hükmedebilen bir yapıya sahip. Juventus ise çok deneyimli oyuncularıyla kendine özgü bir sistem oluşturmuş, takım savunması çok güçlü bir takım. Higuain'in transferinden sonra hücumda da kendilerini ciddi bir şekilde hissettiren bir takım. Barcelona gibi takımdan 2 maçta gol yemeden 3 gol atmaları hücum yönünün güçlü olduğunun göstergesi. 3'lü defansı dünyada en iyi uygulayan takım Juventus, geride müthiş bir deneyim Buffon var. Her neticeye açık, maçın favorisi yok.