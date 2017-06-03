Son dakika! Aziz Yıldırım'dan Lens transferi açıklaması

Ülker Spor Salonu'nda yapılan Mali Genel Kurul'da konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Jeremain Lens'in transfer edilmesiyle ilgili olarak çarpıcı bir açıklama yaptı. Yıldırım şunları söyledi:



"Lens'i kiralık olarak getirdik. Bu sene de sezon sonunda kendisine teklif yapacağımızı belirttim. Onlar bize bir teklif yaptılar, yüksek bir teklifti. Bunun karşılığında pazartesi bir teklif vereceğiz. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir de. Biz bu kompleksleri aştık. Ben Beşiktaş'tan oyuncu alacağım diye uğraşmam." dedi.