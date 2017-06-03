Süper Lig'de 3. belli oluyor! Adanaspor - Fenerbahçe / Galatasaray - Konyaspor (Canlı)

Ligin son haftasına girilirken üçüncülük mücadelesi veren iki takımdan Fenerbahçe, Adanaspor'a konuk olurken; Galatasaray ise Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayacak maçlar öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 61'er puanları bulunuyor. İkili averajda üstün olan taraf sarı lacivertliler.

Sezonu 3. sırada tamamlayan takım gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak ve ilk resmi maçını 27 Temmuz'da yapacak. Lig 4.'sü ise 3 öne eleme maçına çıkacak ve ilk resmi maçını 13 Temmuz'da oynayacak.

ADANASPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!