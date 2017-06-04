Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Juventus'u 4-1 mağlup eden Real Madrid şampiyon oldu.



Galmler'in Cardiff kentinde Millenium Stadı'nda oynanan final maçını Alman hakem Felix Brych yönetti. Brych'ın yardımcılığını Mark Borsch ve Stefan Lupp yaptı.



Maçın ilk dakikalarında Juventus etkili olan taraftı. Ardından Real Madrid daha fazla baskı kurmaya başladı ve bu baskının sonucunu 20. dakikada Ronaldo ile aldı. Hızlı gelişen Real Madrid atağında Daniel Carvajal'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Cristiano Ronaldo'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianluigi Buffon'un sağından ağlarla buluştu. 1-0'ın ardından İspanyol devi farkı açmak için bastırdı. İyi reaksiyon gösteren Juventus savunması farkın açılmasına engel olurken, İtalyan ekibi Real Madrid'e cevabını 27. dakikada Mandzukic'in şık golüyle verdi. Gonzalo Higuain'in sağ kanattan ortasında sol çaprazda göğsü ile topu kontrol eden Mario Mandzukic ardından röveşata ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-1) Karşılıklı ataklarla geçen maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadelede devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıya İspanyol ekibi daha etkili başlayan taraf oldu. İlerleyen dakikalarda iki takım da öne geçmek için büyük çaba harcadı. Mücadelede bu devre daha sert geçti. Devreye etkili başlayan Real Madrid aradığı golü ise 61. dakikada buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede buluşan Carlos Casemiro'nun gelişine çektiği şut Sami Khedira'dan sekip kaleci Gianluigi Buffon'un sağından ağlara gitti. Real Madrid tekrar öne geçti. (2-1) İspanyol devi çok geçmeden farkı da açtı. 64. dakikada Modric'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Cristiano Ronaldo gelişine vurarak ağları sarstı, skoru 3-1'e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçen dakikalarda Juventus skora denge getirmek için bastırsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Maç daha da sertleşirken Juventus 10 kişi kaldı. 84. dakikada Cuadrado, Sergio Ramos'a yaptığı müdahale sonrası ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını arttıran Real Madrid farkı açtı. 90+1. dakikada Marcelo'nun sol kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Asensio meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadele Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.