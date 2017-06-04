kadrodan çıkarıldı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 4.6.2017 14:43
Şener Özbayraklı kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu , geçmiş dönemde uyluk arka grup adalesinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma oyuncusu , uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şener Özbayraklı kadrodan çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz