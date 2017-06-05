'yı almak için yıldızını satacak

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 16:52 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 16:53
Beşiktaş Vida'yı almak için yıldızını satacak

2016-2017 sezonu şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş Vida'yı almak için yıldızını satacak
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