Chedjou, 'de

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 17:34
Chedjou, Medipol Başakşehir'de

, Kamerunlu savunma oyuncusu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan , Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu 'yu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Chedjou, yeni takımında 22 numaralı formayı giyecek.

Dört sezon önce Fransa'nın Lille takımından Galatasaray'a 6,3 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Chedjou, sarı-kırmızılı ekipte 119 resmi maça çıktı ve 12 gol attı.

Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'da bir Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Chedjou, Medipol Başakşehir'de
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