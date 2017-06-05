En değerli 50 futbol kulübü arasında Türk takımı yok

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 5.6.2017 12:05
En değerli 50 futbol kulübü arasında Türk takımı yok

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1,7 milyar dolarlık marka değeri ile dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, Türk kulüpleri listede yer bulamadı.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 733 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester United olurken, Türk kulüpleri listede yer alamadı.

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance, ''Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası'' çalışmasını yayımladı.

Buna göre, söz konusu listeye girebilen 50 futbol kulübünün toplam marka değeri 20 milyar 486 milyon dolar olurken, ilk 10'da yer alan kulüplerin marka değeri 11 milyar 616 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılki listede ilk sırada yer alan Manchester United, 1 milyar 170 milyon dolarlık marka değerini yüzde 48 artışla 1 milyar 733 milyon dolara yükselterek bu yıl da "dünyanın en değerli futbol kulübü" unvanını korudu.

Bu yılki Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Real Madrid ise 1 milyar 419 milyon dolarlık marka değeriyle ikinci, Barcelona 1 milyar 418 milyon dolar ile üçüncü sıradaki yerini bu sene de kimseye bırakmadı.

İNGİLİZLER İLK 10'A DAMGA VURDU

En değerli 10 kulübün 6'sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10'da iki İspanyol, birer Fransız ve Alman takım yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde altıncı şampiyonluğunu kazanan Chelsea, bu zaferini 1 milyar 248 milyon dolar ile en değerli futbol kulüpleri arasında dördüncü sırada yer alarak taçlandırdı. Geçen sene sekizinci sırada yer alan Chelsea marka değerini yüzde 61 artırdı.

EN BÜYÜK DEĞER ARTIŞINA NEWCASTLE UNITED İMZA ATTI

Futbol kulüplerinin marka değerleri arasında en büyük değer artış oranını kaydeden kulüp, yüzde 92'lik yükselişle bir dönem milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun da formasını giydiği Newcastle United olurken, kulübün marka değeri 247 milyon dolara yükseldi. İngiltere Championship'te mücadele eden Newcastle United, bitime iki hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Geçen yılki değerlendirmede dördüncü sırada yer alan Manchester City marka değerini yalnızca yüzde 13 artırarak yüksek performans gösteren kulüpler arasında altıncı sıraya geriledi.

Bu sene listeye 26'ıncı sıradan Bournemouth, 30'uncu sıradan 1899 Hoffenheim, 38'inci sıradan 1.FC Köln, 41'inci sıradan Zenit, 44'üncü sıradan Burnley, 49'uncu sıradan Eintracht Frankfurt yeni girdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde gösterdiği yüksek performansla ligi 2. sırada tamamlayan ve Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'yı renklerine katan RB Leipzig de bu yıl listeye 45'inci sıradan giriş yaptı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'I GEÇTİ

Brand Finance'in geçen sene yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45'inci sıradan Fenerbahçe izlemişti.

Ancak bu sene hiçbir Türk futbol kulübü 140 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamazken, Fenerbahçe'nin marka değeri 123 milyon dolara çıktı, Galatasaray'ın marka değeri ise 100 milyon dolara geriledi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyonluk kazanan ve üçüncü yıldızı takan Beşiktaş'ın marka değeri 85 milyon doları bulurken, Trabzonspor'un değeri 25 milyon dolar oldu.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Galatasaray hariç Türk kulüplerinin, marka değerlerini arttırmalarına rağmen, İngiliz, Alman, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin değerlerini önemli ölçüde yükseltmesi nedeniyle listeye giremediğini belirtti.

İlgüner, uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'nin marka değerinin Galatasaray'ı geçtiğine dikkati çekerek, "Kulüplerimizin elde ettikleri maç hasılatı, yayın hasılatı gibi kazançları listeye girmesine yetmedi" dedi.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 50 kulübü ve 2016, 2017 yılları marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

Futbol Kulübü Operasyonların yürütüldüğü ülke 2017
marka değeri		 2016
marka değeri		 Marka değerinde
değişim (Yüzde)
(2016-2017)
Manchester United FC İngiltere 1.733 1.170 48
Real Madrid CF İspanya 1.419 1.148 24
FC Barcelona İspanya 1.418 993 43
Chelsea FC İngiltere 1.248 776 61
FC Bayern Munich Almanya 1.222 867 41
Manchester City FC İngiltere 1.021 905 13
Paris Saint-Germain Fransa 1.011 792 28
Arsenal FC İngiltere 941 858 10
Liverpool FC İngiltere 908 748 21
Tottenham Hotspur FC İngiltere 696 441 58
Borussia Dortmund Almanya 519 371 40
Juventus FC İtalya 492 287 72
Everton FC İngiltere 360 279 29
FC Schalke 04 Almanya 338 282 20
Bayer 04 Leverkusen Almanya 332 290 14
Club Atlético de Madrid İspanya 324 266 22
West Ham United FC İngiltere 303 274 11
AC Milan İtalya 286 207 38
Southampton FC İngiltere 281 223 26
Leicester City İngiltere 257 237 8
VfL Wolfsburg Almanya 256 280 -9
Newcastle United FC İngiltere 247 129 92
Stoke City FC İngiltere 227 212 7
Swansea City İngiltere 226 175 29
West Bromwich Albion İngiltere 222 184 20
Bournemouth FC İngiltere 220
Olympique Lyonnais Fransa 218 138 58
FC Internazionale Milano İtalya 217 151 44
Borussia Mönchengladbach Almanya 208 173 20
1899 Hoffenheim Almanya 194
AS Roma İtalya 180 131 38
SSC Napoli İtalya 177 118 51
Crystal Palace İngiltere 175 176 -1
VfB Stuttgart Almanya 171 95 81
AS Monaco Fransa 170 124 36
Olympique De Marseille Fransa 164 129 27
Hamburger SV Almanya 163 152 7
1.FC Köln Almanya 162
Hertha BSC Berlin Almanya 159 123 29
SV Werder Bremen Almanya 155 110 40
FC Zenit St Petersburg Rusya 154
Athletic de Bilbao İspanya 154 123 26
Villarreal CF İspanya 152 110 38
Burnley İngiltere 148
RasenBallsport Leipzig Almanya 145
Watford İngiltere 144 91 60
AFC Ajax Hollanda 144 116 24
Valencia CF İspanya 144 93 54
Eintracht Frankfurt Almanya 140
Sevilla FC İspanya 140 115 21

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En değerli 50 futbol kulübü arasında Türk takımı yok
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